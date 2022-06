Refus d'obtempérer à Paris : les trois policiers libérés sans poursuite

Après 48 heures de garde à vue, ils ont pu quitter les locaux de l'IGPN (Inspection générale de la Police nationale) sans poursuite à ce stade.

Les trois policiers, deux hommes et une femme, avaient été placés sous cette mesure dimanche pour "violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique". La veille, ils avaient fait feu sur un véhicule dans le 18e arrondissement de Paris après que le conducteur a, selon eux, refusé d'obtempérer. L'homme au volant a été grièvement blessé et une passagère a succombé à ses blessures dimanche.

""Après deux jours de garde à vue au cours desquels mes clients ont pleinement coopéré avec les enquêteurs, ils sortent libres de toute charge et peuvent rentrer et embrasser ceux qui leur sont chers. L’enquête va se poursuivre sous une autre forme et ils donneront tous les éléments de réponse afin que la vérité se manifeste pleinement. Ils n’ont rien à cacher et démontreront leur respect des règles et la légitimité de leur action", indique l'avocat des fonctionnaires, Me Laurent-Franck Liénard, à TF1info.