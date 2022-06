Refus d'obtempérer à Paris : "Mon frère n'aurait jamais été capable de foncer sur la police"

Concernant la plainte déposée par la famille de Rayana, 21 ans, décédée dans l'accident, Sonia n'a pas souhaité faire de commentaire. "On laissera cette histoire entre les mains de la justice", dit-elle.

Questionnée sur le fait que les policiers soient ressortis de garde à vue sans poursuite à ce stade, Sonia conclut : "On laisse la justice mener son enquête et on la laisse faire le nécessaire. On a confiance en la justice française et elle fera le nécessaire".