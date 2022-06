Refus d'obtempérer à Paris : que sait-on des trois policiers ayant tiré ?

Selon nos informations, les policiers placés en garde à vue, deux hommes et une femme sont âgés de 32 et 22 ans. Ils sont tous gardiens de la paix et en poste au commissariat du XVIIIe arrondissement de Paris.

Tous sont bien notés par leur hiérarchie. Ils ont fait toute leur carrière à Paris. C’est la première fois qu’ils faisaient usage de leur arme de service.