Refus d'obtempérer en Rhône-Alpes, un policier trainé par une voiture

La voiture percutait le véhicule de police qui leur bloquait le passage, et continuait sa course. Le policier était coincé à l’intérieur, le tronc dans l’habitacle et les jambes à l’extérieur. Il était traîné sur plusieurs mètres avant de réussir à s’extirper du véhicule en tombant au sol. Il s’en tirait miraculeusement sans blessures graves mais a été hospitalisé par sécurité à l’hôpital.

Les auteurs ont pris la fuite et étaient toujours recherchés ce jeudi. L'immatriculation du véhicule a été contrôlé immédiatement. Il s'agit d'un véhicule volé. Les investigations se poursuivent.