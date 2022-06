Refus d’obtempérer : quel entrainement aux armes suivent les policiers ?

La formation continue, intitulée "techniques et sécurité en intervention", a été rallongée de trois heures en début d’année : désormais, 15 heures sont donc à effectuer par an et par chaque policier. Elle doit servir à "garantir la maitrise de l’emploi de la force publique : usage des armes, techniques d’intervention, technique de défense et d’interpellation, premiers secours en intervention", d’après la Cour des comptes. Cet usage des armes se manie au moins par chaque policier pendant trois séances réglementaires, "permettant le tir de 90 cartouches".

En 2018, le ministère de l’Intérieur soulignait, à l'adresse d'un sénateur, que la formation comprenait également le maniement de "nouvelles armes d’épaule en dotation depuis fin 2016", à savoir le pistolet mitrailleur et le fusil d’assaut, afin de mieux préparer les policiers "à faire face aux situations les plus meurtrières".