Refus d'obtempérer : un policier déféré après la mort d'un homme à Paris

Un policier de 25 ans a été déféré et devait être présenté dimanche à un juge d'instruction, deux jours après un tir mortel contre le conducteur d'un véhicule qui refusait d'obtempérer à Paris, a indiqué une source judiciaire à TF1 et LCI. Le fonctionnaire, un gardien de la paix stagiaire affecté depuis moins de six mois à Paris, pourrait être mis en examen.

Selon nos informations, le parquet de Paris devait ouvrir, dimanche après-midi, une information judiciaire du chef de "violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner". Une qualification des faits qui fait suite à l'analyse des images de vidéosurveillance de la RATP et aux conclusions des études balistiques.

La garde à vue d'un autre policier a en revanche été levée, sans suite. Ce second fonctionnaire avait tiré à une reprise, touchant un pneu du véhicule. Il a été remis en liberté sans charge retenue contre lui.