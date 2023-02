Règlement de compte sur Instagram : trois adolescents mis en examen pour tentative de meurtre devant un collège

Rapidement identifiés, deux mineurs étaient placés en garde à vue vendredi et le troisième, le samedi matin. "Un des trois précisait avoir porté les deux coups de couteau sans avoir l'intention de donner la mort, un deuxième indiquait avoir posé la lame de son couteau sur la joue de la victime et le troisième déclarait lui avoir porté des coups de pieds et de poing", rapporte le procureur.

Les trois mineurs, dont deux âgés de 14 ans et un âgé de 15 ans, ont été mis en examen dimanche pour "tentative de meurtre, violences aggravées et participation à un attroupement armé".

Scolarisés et inconnus des services de police et de justice, ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations et interdiction, notamment celle de ne pas se rendre à Chartres et au collège Victor Hugo, et de ne pas entrer en relation avec plusieurs personnes liées à cette affaire.