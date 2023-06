Marseille : un homme blessé par balles se réfugie dans une mosquée avant d'en être extirpé et tué

Selon nos informations, les deux auteurs - qui sont toujours recherchés mardi matin - étaient cagoulés au moment des faits. Leur véhicule a été retrouvé carbonisé dans la soirée dans le 16e arrondissement de Marseille.

"La victime, âgée de 18 ans et originaire du département des Bouches-du-Rhône, n’est pas connue des services de police et de justice pour trafic de stupéfiants. Une enquête des chefs d’homicide volontaire avec préméditation en bande organisée et d’associations de malfaiteurs a été confiée à la police judiciaire", précise le parquet de Marseille à TF1info ce mardi matin.