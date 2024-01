Reims : un professeur et un surveillant blessés, quatre lycéens interpellés

Un professeur et un surveillant ont été pris à partie dans un lycée de Reims, ce vendredi 12 janvier. Alors qu'ils intervenaient pour séparer deux élèves qui se battaient, ils ont eux-mêmes reçu plusieurs coups. Les deux personnes sont en arrêt et quatre mineurs ont été arrêtés.

Une bagarre qui a dégénéré. En fin d'après-midi, ce vendredi 12 janvier, un professeur et un surveillant sont intervenus pour séparer deux élèves en train de se battre, au lycée Joliot-Curie, à Reims, a rapporté le procureur de la République auprès du service police-justice de TF1/LCI. Ils se sont alors eux-mêmes fait agresser par un autre groupe de jeunes, recevant des coups à leur tour.

Quatre mineurs en garde à vue

Les deux victimes, entendues le soir même, ont remis un certificat médical faisant état d'un arrêt de travail d'un et quatre jours. Ils ont été rehaussés par les Urgences spécialisées médico-judiciaires à 9 et 8 jours, ce samedi 13 janvier dans la matinée, a expliqué le procureur. Selon un article de France 3 Grand Est, le professeur a été blessé au visage et a été transporté aux urgences. Il ne souffrirait pas de fracture de la mâchoire, comme cela a pu être au départ redouté.

À la suite de cette agression, la directrice adjointe de l’établissement, qui n’était pas présente sur place lors des faits, a été entendue et a déposé plainte. Elle a aussi remis aux enquêteurs des vidéos prises de la scène. En tout, quatre mineurs ont été interpellés, deux juste après les faits, autour de 17 h 30, ce vendredi 12 janvier et deux autres, dans la matinée, ce 13 janvier.

L’enquête a été confiée au commissariat de police de Reims. Les investigations doivent se poursuivre notamment par l’audition des mineurs en garde à vue, l’identification des personnes impliquées et l’exploitation de vidéos remises aux enquêteurs. Le rectorat de Reims a également "[condamné] fermement" l'agression. "Aucune menace ou agression, physique ou verbale, ne peut être tolérée envers les personnels de l'Éducation nationale", a-t-il insisté dans un communiqué.