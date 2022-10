Rejets toxiques de l'usine Sanofi de Mourenx : une information judiciaire ouverte à Paris

Après de nombreux rebondissements dans cette affaire, un juge d'instruction du pôle Santé publique du tribunal judiciaire de Paris a finalement été chargé d'enquêter sur les rejets toxiques de l'usine de Mourenx, après les révélations de France Nature Environnement (FNE) en 2018, a appris, samedi 22 octobre, l'AFP de source proche du dossier. Une information judiciaire a été ouverte en août dernier pour mise en danger d'autrui et délit d'obstacle à agent habilité, a précisé cette source.

En juin 2020, la Fédération nationale des industries chimiques CGT, le Syndicat CGT des industries chimiques Sisteron et Mourenx et l'Union locale CGT de Mourenx, Bassin de Lacq-Orthez et environs avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile pour obtenir la saisie de ce juge. Cette dernière avait d'abord été déclarée irrecevable. Mais, saisie par les plaignants, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé en mai cette décision et renvoyé l'affaire au juge d'instruction. Le parquet a ensuite rendu un réquisitoire introductif en août, permettant le lancement des investigations.