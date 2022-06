Rennes : des policiers visés par des tirs à l'arme automatique en pleine journée

Ces actes, survenus en pleine journée, "s'inscrivent dans une série de faits et une très forte tension dans ce quartier de Rennes", déplore le procureur de la République. "Je partage la vive émotion des habitants et les assure que tout sera mis en œuvre pour assurer d'une part un retour au calme le plus rapidement possible, et d'autre part l'absence d'impunité."