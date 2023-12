Rennes : en plein cours, une élève de 5e brandit un couteau et menace sa professeure

Ce mercredi matin au collège des Hautes-Ourmes à Rennes (Ille-et-Vilaine), une professeure d'anglais a été menacée par une de ses élèves, âgée de 11 ou 12 ans. Elle a dû être désarmée par le personnel de l'établissement.

Énorme frayeur dans le collège des Hautes-Ourmes à Rennes. Ce mercredi matin, aux environs de 9h30, une élève de 5ᵉ, née en 2011, a sorti un grand couteau alors qu'elle était en cours. Selon les premiers éléments recueillis, qui restent à confirmer, "cette jeune fille avait l’intention, semble-t-il, de tuer sa professeure d’anglais", indique le procureur de Rennes. "Elle a brandi le couteau vers la victime qui s’est enfuie en courant, nous indique le parquet. Elle l’aurait suivie avant d’être désarmée par le personnel de l’établissement".

Une enquête criminelle confiée à la sureté départementale de Rennes a été ouverte par le parquet de Rennes.

Le recteur de l'Académie de Rennes "s’est rendu immédiatement sur place pour accompagner l’équipe et veiller à la prise en charge des élèves et des personnels", indique-t-il sur X, ajoutant que cette tentative d'agression n'avait pas fait de blessés et qu'une cellule d’écoute est en place.

La mineure est actuellement en "retenue", son état de santé étant jugé par un médecin compatible avec cette mesure qui dure 12 heures renouvelable une fois.