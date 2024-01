Homme en fuite écrasé à Rennes : "aucune responsabilité" des policiers, selon le parquet

Mercredi soir, un homme âgé de 28 ans est mort écrasé par une voiture sur la rocade de Rennes. Ce dernier fuyait la police après que son ex-compagne, qui disposait d'un Téléphone Grave Danger, a alerté la police. Jeudi, le parquet de Rennes a exclu toute responsabilité des fonctionnaires dans le décès du jeune homme.

Mercredi soir peu avant 19h30, une femme a déclenché son Téléphone Grave Danger après avoir réalisé que son ex-compagnon, âgé de 28 ans, se trouvait à proximité du restaurant Buffalo Grill de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), où elle dînait.

À l'arrivée des secours, elle leur a désigné le suspect. Ce dernier a alors pris la fuite à pied en direction de l’Hôtel Ibis, situé juste derrière le restaurant. "Les policiers intervenant en flagrant délit l’ont poursuivi, et l’homme s’est réfugié dans l’escalier de secours de l’hôtel. Refusant de se laisser approcher, il a ensuite bousculé les policiers, qui se sont servis à deux reprises de leur pistolet à impulsion électrique" a détaillé le parquet jeudi soir dans un communiqué. Le Taser n'a pas fonctionné correctement et l'individu a pu, à nouveau, prendre la fuite. C'est en traversant les voies de la rocade à pied qu'il a été mortellement fauché par une automobiliste.

Jeudi soir, après de nombreuses investigations, le parquet de Rennes a tenu à indiquer que les forces de l'ordre n'étaient en rien responsables du décès de ce jeune homme.

Les policiers n'ont "pas mis en danger la vie de cet homme"

"L’élucidation des circonstances de l’intervention permet d’écarter toute responsabilité directe ou indirecte des policiers dans le décès de l’homme. Il n’a donc pas été jugé utile de saisir l’IGPN (la police des polices, NDLR) d’une enquête supplémentaire, alors que deux enquêtes restent ouvertes et se poursuivent, l’une sur la violation des interdictions, l’autre sur l’accident mortel de la route", explique le parquet de Rennes.

Les éléments et témoignages recueillis ont en effet confirmé "sans ambiguïté les déclarations des policiers" qui, "à aucun moment n’ont poursuivi le mis en cause à partir de l’hôtel". "Si la légitimité de leur intervention et d’interpellation ne fait aucun doute, en aucun cas ils n’ont continué leur action dans des conditions mettant en danger la vie de l’homme", insiste le parquet.

Condamné pour violences et menaces à l'encontre de son ex

L'individu décédé était connu de la police et de la justice. Il avait été plusieurs fois condamné pour des violences ou des menaces à l'encontre de son ancienne compagne mais aussi pour plusieurs violations de son interdiction de contact.

La victime s'était vu un remettre un Téléphone Grand Danger par le parquet de Rennes en août 2023 en protection contre son ex concubin, un homme âgé de 28 ans censé demeurer dans la région parisienne. "Sur insistance de cet homme, elle avait cependant accepté depuis plusieurs semaines de lui parler, puis de le rencontrer, alors qu’il était également frappé d’une interdiction de paraître dans le département de l’Ille-et-Vilaine", détaille le parquet.

Sur décision judiciaire, la victime était protégée jusqu’à fin juillet 2023 par la pose d’un bracelet anti-rapprochement sur l’auteur. "Ce dispositif a été levé à la demande de la victime, dont le consentement est obligatoire pour un bracelet anti-rapprochement, en raison des contraintes que le dispositif lui imposait. Néanmoins, elle avait accepté l’attribution du Téléphone Grand Danger", informe encore le parquet.