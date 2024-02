Rennes : un homme tué à coups de batte de baseball pour un conflit de voisinage

À Saint-Thurial, en Ille-et-Vilaine, un homme a été tué dans la nuit de samedi à dimanche à coups de batte de baseball. Deux frères ont été mis en examen pour "meurtre". Ils auraient eu un conflit après des coups de klaxon.

Deux frères ont été mis en examen pour "meurtre" et "violences avec arme et en réunion", après la mort d'un homme à Saint-Thurial, en Ille-et-Vilaine. Le parquet de Rennes a indiqué à TF1/LCI, mercredi 28 février, que la victime avait été tuée à coups de batte de baseball. Selon cette source, les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Deux personnes qui se trouvaient à bord d'une fourgonnette ont été interceptées par une voiture et ont été agressées avec cette arme. L'un des deux, un père de famille de 30 ans, a succombé à ses blessures après avoir subi des fractures et des plaies au niveau du crâne. Le deuxième passager, âgé de 38 ans, a été hospitalisé et ses blessures ont entraîné une ITT de dix jours.

Un conflit qui durait depuis des années

L'agresseur présumé et son frère, âgés respectivement de 50 et 38 ans, ont été interpellés dimanche et encourent une peine de 30 années de réclusion criminelle. L'aîné était déjà connu des services de police, avec deux condamnations pour des infractions routières. Lors de son audition, selon le parquet de Rennes à TF1/LCI, le plus âgé a expliqué "avoir pris seul son véhicule après avoir entendu vers 23h45 'des coups de klaxon à plusieurs reprises', comme très souvent depuis des années". Le suspect a également reconnu avoir "intercepté le fourgon" et avoir "asséné des coups de poing et de batte de baseball aux deux occupants" avant de mettre son frère hors de cause, précisant qu'il était alcoolisé. Lors de son audition, le cinquantenaire a exprimé "de la peine pour la famille" de la victime. Le suspect âgé de 38 ans, lui, n'a aucune mention à son casier judiciaire. Chauffeur routier, il a fait valoir son droit au silence durant son audition et ne s'est pas exprimé sur les faits.

Selon les informations transmises par le parquet de Rennes à TF1/LCI, les agresseurs et la victime avaient "eu une première altercation (...) une quinzaine de jours auparavant", les premiers reprochant au second "de s'être garé sur un parking non loin de chez eux". Samedi soir, la victime avait "pris son véhicule pour aller devant le terrain des mis en cause où il avait klaxonné", d'après le témoignage du passager blessé, qui n'a, lui, jamais eu de conflit avec les deux accusés. Tous les deux avaient passé la soirée ensemble et consommé de l'alcool. Le conflit durait depuis plusieurs années puisque les deux hommes placés en détention provisoire avaient déposé plainte contre la victime pour des nuisances sonores et des dégradations en 2018, avant d'être à leur tour mis en cause l'année suivante pour des violences avec arme.

Les deux mis en cause avaient d'ailleurs été condamnés à de la prison avec sursis en première instances pour ces violences, mais avaient fait appel, "toujours suivant le même schéma de réactions disproportionnées à des nuisances sonores qu'ils subissaient selon eu et les dire de leur entourage", indique encore le parquet. Les deux hommes ont été déférés, mardi, au parquet de Rennes et ont été placés en détention provisoire.