Rennes : l'adolescent de 14 ans, dont la mère est accusée d'avoir dissimulé l'existence, témoigne

Une femme est soupçonnée par le parquet de Rennes d'avoir caché l'existence de son fils, âgé aujourd'hui de 14 ans. Son état de santé avait été signalé par des médecins suite à une visite aux urgences en juillet 2022. Il ne pèse alors que "27 kilos" pour son 1,47 mètre, selon le parquet de Rennes. Les autorités se rendent par ailleurs compte que l'enfant n'a pas de médecin traitant et n'est pas non plus inscrit à l'école.