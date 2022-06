Rennes : trois blessés dont un enfant de 6 ans lors d'un rodéo urbain sur le campus universitaire

Le chauffard souffre d'une fracture du tibia, d'un traumatisme crânien et a été transporté à l'hôpital. Le mineur est légèrement blessé et a été transporté en observation. Le piéton, âgé de 21 ans, est le plus lourdement blessé : traumatisme crânien, hémorragie interne. À l'arrivée des secours, il est en arrêt cardiorespiratoire, transporté à l'hôpital, son pronostic vital est toujours engagé. Les secours ont réussi à le réanimer après un arrêt.