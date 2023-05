Rennes : une mère cachait l'existence de son fils depuis 14 ans

Le quotidien rapporte que l'alerte a été donné en juillet dernier, lorsque le jeune a été admis aux urgences pédiatriques de Rennes, victime, selon sa mère, d'un malaise. L'équipe médicale se rend alors compte que l'enfant pèse 25 kilogrammes à peine et présente un retard de développement intellectuel, ce que la mère dément auprès de BFMTV.

Les médecins sonnent alors l'alerte auprès des autorités. Une ordonnance de placement provisoire de l'adolescent est prise par le parquet, qui a depuis été renouvelée. Les autorités se sont notamment rendues compte que l'enfant n'avait pas de médecin traitant et n'était pas non plus inscrit à l'école. Selon des informations de BFMTV, confirmées par le service police-justice de TF1/LCI, si la naissance de l'enfant a été déclarée à l'Ambassade de France dans le pays où il est né, il n'a par la suite jamais été scolarisé.