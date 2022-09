Rennes : violents affrontements après une manifestation non déclarée, 4 interpellations

Ils étaient environ une centaine à s'être rassemblés jeudi soir square Ligot dans le centre de Rennes. Musique à fond et alcool, les manifestants d'ultra-gauche ont improvisé une fête sans aucune autorisation. Lorsque les policiers arrivent, ils remarquent des personnes vêtues en sombre avec, pour certains, des cagoules et des masques. Les fonctionnaires ont pour ordre de disperser les fêtards. Cependant, certains trouvent un nouveau point de chute place Sainte-Anne.

Dans le même temps, un appel à l’émeute est lancé sur les réseaux sociaux. Les fêtards sont rejoints par d'autres et le groupe atteint vers 23 heures les 200 personnes. "Les policiers font alors face à des personnes hostiles équipées de parapluie, qui érigent des barricades avec des poubelles et lancent des projectiles. Des poubelles sont incendiées sur cette place, des mortiers d’artifice sont tirés sur les forces de l'ordre qui répliquent avec du gaz lacrymogène. Un peu plus loin, place de la mairie, d’autres poubelles sont incendiées", indique une source policière indique à TF1-LCI.