Rentrée scolaire : nouvelle vague d'alertes à la bombe dans les collèges et lycées

"On imaginait bien que ça ne s'arrêterait pas d'un coup et que malheureusement, ça reprendrait au retour des vacances. C'est un véritable fléau pour nous, pour les élèves mais aussi pour tous les policiers, gendarmes, équipes cynophiles qui sont à chaque fois mobilisés", regrette un enseignant contacté par TF1info ce lundi matin et qui préfère garder l'anonymat.

Ce que ce professeur qualifie aujourd'hui de "fléau", ce sont ces alertes à la bombe qui depuis le 4 septembre dernier, jour de la rentrée scolaire, ont connu une recrudescence sans précédent. Plus de 355 avaient été recensées avant les congés de la Toussaint. Depuis s'y sont ajoutées de nouvelles alertes dont plusieurs à La Réunion la semaine dernière et désormais plusieurs autres depuis ce lundi matin dans divers départements.

Sur les seules Alpes-de-Haute-Provence, ce sont neuf établissements scolaires qui ont reçu "un message électronique porteur de menaces de dépôt d’explosifs dans l’enceinte de l’établissement", indique l'Académie d'Aix-Marseille dans un communiqué envoyé à la mi-journée. "Une plainte sera déposée par chaque établissement scolaire auprès de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. D’éventuelles poursuites judiciaires seront engagées par l’autorité judiciaire", prévient-elle.