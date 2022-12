REPORTAGE - Bébés congelés dans le Vaucluse : "Une famille qui n'avait jamais fait parler d'elle", d'après le maire de Bédoin

Dans la petite commune de 3000 habitants, c’est la sidération. "C’est assez triste et assez choquant, surtout que c’est juste à côté", affirme un homme, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "Tout le monde est bouleversé quand même, et on pense à ses enfants aussi", ajoute une femme.

Beaucoup parlent d’une famille discrète. Ce que confirme Alain Constant, le maire (SE) de la commune. "C’est une famille qui n’avait jamais fait parler d’elle auparavant, que ce soit au niveau de notre CCAS, au niveau de la police rurale… Rien. De l’école non plus, ça se passait plutôt bien", explique-t-il.