REPORTAGE - Crise migratoire : en immersion avec la police aux frontières

Une exception sera faite pour une femme, sur le point d'accoucher et transportée à l'hôpital. Elle est originaire de Côte d'Ivoire, et son enfant aura mécaniquement la nationalité française. La jeune maman pourra, elle aussi, rester dans l'Hexagone. Tous les matins, on assiste aux mêmes scènes dans la gare frontalière, où les forces de l'ordre reçoivent le renfort de réservistes, pour répondre à la vague migratoire qui s'est accentuée depuis l'arrivée à Lampedusa de milliers de migrants entre le 10 et le 13 septembre dernier.