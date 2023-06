REPORTAGE - Des fleurs, des peluches et des larmes après l'attaque à Annecy

Comment mettre des mots, apaiser leurs angoisses ? Une cellule psychologique est à disposition des élèves. "On a réussi à dormir, mais on a bien discuté. Beaucoup discuté, en fait, de ce qui s'est passé pour rassurer les enfants, parce que c'est vrai que c'est choquant pour eux", reconnaît un père de famille. Désormais, c'est toute une ville qui attend, suspendue aux nouvelles des enfants hospitalisés. "Depuis hier, on est tous en train de retenir notre respiration en espérant entendre qu'une seule chose, c'est que ces enfants s'en sortent", prie un riverain. "On a vécu l'horreur. On vit encore l'horreur aujourd'hui, tant que les diagnostics vitaux sont encore engagés. C'est vraiment compliqué", se lamente de son côté un jeune homme.

Une messe en hommage aux victimes blessées sera célébrée ce vendredi à 17h30, à la cathédrale d'Annecy. Tandis qu'un rassemblement pacifique devrait être organisé ce week-end par la mairie. De nombreux habitants comptent bien s'y rendre.