REPORTAGE - En hélicoptère avec les gendarmes qui traquent les rodéos urbains

"C'est bon, on est avec l'individu et la moto se situe au bout du chemin", annonce le lieutenant-colonel Charrier à ses collègues dans les airs. Le deux-roues a été retrouvé caché dans un petit chemin de campagne. L'hélicoptère, lui, reste en survol statique et transmet les dernières informations aux gendarmes mobilisés au sol. Se sachant repéré, le pilote de la moto a abandonné sa machine dans un fossé. La preuve : le moteur est encore chaud.

Il faut maintenant trouver le numéro de série de l'engin. En passant ce numéro au fichier, les gendarmes apprennent que la moto n'est pas signalée volée mais elle n'est pas pour autant homologuée pour circuler sur la route. Les agents le savent : ils viennent de réaliser une interpellation en flagrant délit de rodéo urbain.