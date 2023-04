ENQUÊTE - Fusils d'assaut, revolvers... d'où viennent les armes illégales en France ?

Si une partie des armes est d'abord volée chez des particuliers lors de cambriolages puis revendue sur le marché noir, une partie du stock provient de l'Europe de l'Est (voir image ci-dessus), acheminée en France par petites quantités, par voiture ou par poids lourd, dans des caches aménagées. Les trafiquants expédient parfois certaines pièces détachées séparément pour remonter ensuite les armes en France. En 2019, un atelier clandestin avait été démantelé en Seine-et-Marne et tout un arsenal saisi.

Le policier, sollicité par TF1 pour son enquête, a passé 20 ans dans des unités spécialisées contre le grand banditisme. Selon lui, les malfaiteurs utilisent des armes de plus en plus lourdes. "J'ai vu en une vingtaine d'années l'utilisation d'armes de plus en plus dangereuses", dit-il dans le sujet en tête de cet article. "Les règlements de compte étaient faits grâce à des armes de poing et pas des armes longues", ajoute-t-il. "La Kalachnikov est maintenant commune à tous les trafics de stupéfiants partout en France, en région parisienne, lyonnaise, à Grenoble... Cela s'est diffusé sur l'ensemble du territoire." Faut-il pour autant en déduire que plus d'armes circulent en France ? Policiers et gendarmes en saisissent entre 6000 et 7000 par an. Le chiffre est stable, le quart de ces armes est récupéré lors de perquisitions lors des affaires de trafic de stupéfiants. "La plupart des armes que l'on retrouve sont des fusils de chasse", dit Yann Sourisseau, chef office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).