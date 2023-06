Immeuble effondré à Paris - "J'ai pensé à une bombe venue du ciel" : la rue Saint-Jacques sous le choc après l'explosion

Rapidement, l'hypothèse d'un problème de gaz court dans le quartier. "Au bout de dix minutes, cela sentait le brûlé", affirme Julien. "Pour que ce soit si gros et si fort, on se doute que c'est du gaz", dit-il en poursuivant son travail. Sergio, lui, a dû tirer le rideau. "Les policiers m'ont dit de rester à l'intérieur, les portes closes", indique-t-il. "On a donc dû fermer le magasin."