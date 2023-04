REPORTAGE - Immeubles effondrés à Marseille : le difficile travail des secouristes

C'est une véritable course contre-la-montre que mènent les marins-pompiers de Marseille depuis plus de 30 heures. Dimanche 9 avril, un immeuble situé dans le centre-ville de la cité phocéenne s'est effondré, faisant au moins deux morts, selon un premier bilan, car "il reste de l'espoir" de retrouver des survivants. C'est ce que tâchent de faire une centaine de sauveteurs aidés de chiens qui travaillent en permanence dans les décombres, avec un feu qui couve toujours sous les gravats.

"On inspecte chaque tas de gravats. Dès qu'on est sûr qu'il n'y a pas de victime à l'intérieur, on retire le tas de gravats à la grue et ainsi de suite", précise dans le reportage en tête de cet article le commandant Guy, commandant des opérations de secours des marins-pompiers de Marseille. Une intervention à haut risque. L'explosion initiale a fragilisé les bâtiments voisins, qui menacent à leur tour de s'effondrer. Trente-cinq véhicules de pompiers ont été déployés.