REPORTAGE - "Je n'irai plus à Paris" : des touristes sous le choc après l'attaque au couteau près de la tour Eiffel

L'attaque au couteau qui a couté la vie d'un touriste allemand est survenue sur un site hautement touristique de la capitale. Cet attentat est-il de nature à décourager les voyageurs étrangers dans les prochains mois ? TF1 est allé leur poser la question, entre le pont de Bir Hakeim et la tour Eiffel.

Deux touristes venus de Turquie ont été témoins de l'attaque au couteau survenue ce samedi 1ᵉʳ décembre près du pont de Bir Hakeim, à Paris. Ils dormaient dans un hôtel à une centaine de mètres du lieu de l'incident. Ce dimanche matin, ils sont impatients de prendre leur avion retour. "Hier, je me disais 'je vais revenir un mois avec mon frère'. Mais je ne vais pas revenir ici. Ce n'est sécurisé nulle part", affirme un voyageur turc dans le reportage du 13H en tête de cet article.

Près d'un des ponts les plus touristiques de la capitale, juste en face de la tour Eiffel, les touristes ne cachent pas leur incrédulité. "C'est vraiment effrayant", lance une visiteuse. "Ce qu'il s'est passé est affreux. Je n'irai plus à Paris, à cause de cette attaque", assure de son côté un autre étranger venu visiter la capitale.

Près des lieux de l'attaque terroriste, il demeure malgré tout ce dimanche l'impression du quotidien qui reprend son cours, avec les classiques "poses photos" de touristes, résignés à poursuivre leurs vacances. "Nous avons peur, mais nous ne pouvons pas annuler notre voyage, donc nous allons continuer à sortir et profiter", témoigne une famille au micro de TF1.

Inquiétude des commerçants du quartier

Dans huit mois, des centaines de milliers de visiteurs défileront dans la capitale pour les Jeux Olympiques. Pour Maria Colaco, gérante d'un hôtel, qui accueille exclusivement des touristes étrangers, cet attentat remet sérieusement en question la vision qu'elle avait jusque-là du quartier. "C'est un quartier sécurisé, on a beaucoup de contrôles normalement. Il y a quelques vols, mais rien de très alarmant ou important comme ça. Et maintenant, je ne peux pas dire la vérité, que c'est vraiment sécurisé !", s'indigne-t-elle.

Vartan Ichkhanian, gérant de café, s'inquiète de son côté d'un déficit de présence policière. "Je pense qu'il faudrait mettre en place beaucoup plus de procédures, justement pour assurer la sécurité de tous", estime-t-il. Durant les Jeux Olympiques, les zones touristiques devraient être particulièrement sécurisées, avec près de 30.000 policiers et gendarmes mobilisés quotidiennement.