REPORTAGE - "On a des frissons" : Douvres sous le choc après le meurtre d’une famille

Lors de l’assaut, donné en fin de matinée, le jeune homme tente de s’en prendre aux forces de l’ordre, armé d’un fusil et d’un sabre japonais. Le GIGN l’abat et découvre les victimes : le père du meurtrier présumé, sa nouvelle compagne, deux adolescents de 15 et 17 ans et un enfant de 5 ans, tous retrouvés sans vie, tués à l’arme blanche.

"Le père était plutôt sympa. Il bricolait pas mal. (...) On a des frissons, on en parlait tous ensemble. C’est terrible", témoigne un habitant de la commune dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "On est choqués, comme tout le monde. On voit ça à la télévision dans d’autres villes en France ou en Europe. À côté de chez nous, nos propres voisins, ça fait bizarre", ajoute un autre.