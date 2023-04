REPORTAGE - Opération "Wuambushu" à Mayotte : situation sous tension

Programmée mardi à l'aube, l'évacuation de Talus 2, un bidonville du quartier de Majicavo à Koungou (nord-est) où vivent plus de 100 familles, a été suspendue alors que les familles avaient déjà préparé leurs affaires pour quitter les lieux. La justice a ordonné "de cesser toute opération d'évacuation et de démolition des habitats visés", estimant que cela mettrait "en péril la sécurité" des autres habitants du bidonville, dont les logements seraient fragilisés. La tension, elle, ne retombe pas. En deux mois, 10 000 expulsions sont prévues et les délinquants comptent riposter, quitte à s'en prendre aux habitants et semer la terreur.