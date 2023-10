"J'ai ressenti un grand choc" : les professeurs rassemblés à Paris en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty

En apprenant l'attaque qui a tué Dominique Bernard à Arras vendredi, Laurent dit avoir "ressenti un grand choc, de la tristesse, beaucoup de colère, et encore plus l'envie d'être dans l'enseignement". Selon ce professeur interrogé par TF1info, les deux heures accordées ce lundi matin au personnel enseignant pour avoir "un temps d'échange" avant le retour des élèves en classes n'était pas suffisant. "Les enseignants se sentent seuls, seulement deux heures nous été accordées pour parler, (...) il faudrait marquer un peu plus le coup, on aurait dû fermer une journée toutes les écoles de France", estime-t-il.

Même sentiment du côté d'Esther, professeure d'anglais dans un collège. "Je suis super choquée de ce qui est arrivé vendredi à Arras", commence-t-elle avant de poursuivre : "On ne peut pas rester sans rien faire, (...) le gouvernement nous dit de 'faire bloc' mais on a l'impression de faire bloc tout seul face à ce qui est en train de se passer, on doit résoudre tous les maux mais on a de moins en moins de moyens, on ne nous permet pas de faire face à ça, on a eu deux heures pour savoir comment expliquer aux élèves ce qu'on a du mal à s'expliquer nous-mêmes", déplore la jeune femme.