VIDÉO - Remis en liberté avant son procès pour double meurtre : les familles des victimes sous le choc

Du coup, leur hantise est de se retrouver face à lui. "Moi, je ne peux pas certifier dans l'état d'esprit que je vais être le jour où je vais le rencontrer. C’est impossible. On va être contraint à rester bientôt enfermés chez nous pour ne pas le voir, quoi. Lui, il sort de prison, mais nous, on est en prison. Quelque part, c'est le sentiment que j'ai", témoigne Mario Granger, le père de Christophe, qui vit cette annonce comme une trahison de la justice.

Et il n'est pas le seul. Arnaud Lacroix était un ami proche de Caroline. Lui-aussi est bien décidé à médiatiser cette affaire, dans l’espoir que demain d’autres ne vivent pas la même situation. "Pour moi, la justice, ça ne va pas assez vite. Ça devrait être plus rapide. Ça fait déjà quatre ans qu'il est en prison, quatre ans que c'est arrivé. Il faut que ça aille plus vite, il faut que ça aille plus vite", insiste-t-il. Les avocats des deux parties estiment désormais que le procès de Cédric P. devrait avoir lieu, au mieux, au printemps 2024.