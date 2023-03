VIDÉO - Maison incendiée, menaces... Qui en veut au maire de Saint-Brévin-les-Pins ?

Dans le centre-ville, les habitants sont eux-aussi sidérés. "Je trouve ça inadmissible. Qu'on ne soit pas d'accord avec ce qu'il fait, on ne peut pas agir comme ça. On ne peut pas parce que ça aurait pu être plus grave", s'insurge une riveraine. "De s'en prendre comme ça à des gens qui dorment parce qu'au-delà d'être monsieur le maire, c'est un homme, une femme, qui sont chez eux. Ça se passe en pleine nuit, c'est choquant quand même", ajoute la gérante d'un bureau de tabac.

D'autant que ce geste d'intimidation n'est pas le premier. Yannick Morez est déjà victime de menaces depuis plusieurs mois, des messages haineux lui demandant de renoncer à la construction d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à côté d'une école primaire. Un projet qu'il soutient. "Le maire a reçu des menaces de mort et il n'a pas été le seul à recevoir des menaces, donc évidemment, ça ne peut que créer un climat de tension. Le point d'orgue là, c'est ce qui s'est passé", souligne Yannick Josselin, vice-président du Collectif des Brevinois Attentifs et Solidaires (CBAS).