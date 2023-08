VIDÉO - Stations balnéaires : les policiers municipaux sur tous les fronts

La zone à surveiller est immense, la majorité des vacanciers logent dans les 28 campings installés dans la commune. Quatorze policiers municipaux se relaient 24h sur 24. "Certains campings peuvent recevoir 5000 vacanciers, c'est une ville dans la ville. C'est un travail intense pendant deux mois et demi", observe Christophe Vidori, chef de la police municipale. Et à la nuit tombée, ils doivent redoubler de vigilance pour faire face aux nuisances de l'été. "Les rivalités entre bandes rivales, les rivalités entre supporters de foot, on les retrouve sur le parking." Retrouvez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.