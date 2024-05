REPORTAGE - Agressions, insultes, incivilités : l'appel à l'aide des pompiers

Aux États-Unis, ce sont des stars, et dans les pays qui nous entourent, ils suscitent respect et admiration. Les pompiers français, en revanche, sont devenus des cibles. Depuis quelques années, ils sont victimes de quatre agressions par jour en moyenne. Enquête du 20H de TF1.

C'est le quotidien des pompiers. Le SAP, pour service à la personne. C'est une intervention sans risque apparent, mais on ne sait jamais d'une seconde à l'autre. Si dans l'énorme majorité des cas, cela se passe bien, parfois la situation dérape. Depuis plusieurs années, les pompiers sont comme les policiers, victimes de violences urbaines.

Début 2021, c'est le ras-le-bol, des milliers de sapeurs-pompiers manifestent à Strasbourg après une Saint-Sylvestre chaotique, plusieurs guets-apens et une agression au couteau qui marquent les esprits. Parmi les soldats du feu blessés ce soir-là, nous avons retrouvé Xavier. Lors d'un secours à personne, la victime se retourne violemment contre les pompiers venus pour l'aider. "On nous a tout de suite agressés verbalement. C'est monté crescendo et cette personne est allée chercher un couteau de cuisine et s'en est prise directement à notre équipage", rapporte-t-il au micro de TF1. Conséquences : quatre points de suture et un choc qu'il faudra surmonter.

Près de 1500 agressions en 2023

Le retour sur le terrain n'est alors plus le même. "On a un peu plus d'appréhension et on est beaucoup plus vigilants au comportement de la victime", poursuit-il. En 2023, il y a eu 1 421 agressions, 555 pompiers blessés et 63 embuscades. Des chiffres stables, mais qui privent les pompiers de leurs repaires. "Il y a un réel sentiment d'incompréhension, d'injustice qui fait que certaines personnes vont se demander à quoi ça sert de réaliser ces interventions", regrette Jacques Rieg-Boivin, également pompier.

Depuis, ils doivent parfois être accompagnés par la police. Pour leur sécurité, les pompiers sont équipés de caméra-piéton, leurs véhicules ont été renforcés et en cas d'incidents, les dépôts de plaintes sont systématiques. Mais ils vont plus loin, ils organisent des formations à la prévention des agressions. Ces pompiers volontaires sont sensibilisés à des risques nouveaux. On leur apprend d'abord à observer.

L'uniforme de pompier et les camions rouges ont fait rêver des générations d'enfants. Et malgré les violences dont ils sont parfois victimes, les pompiers ne subissent pas de crise des vocations.