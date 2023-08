REPORTAGE - "Au collège, il voulait qu'on réussisse" : émotion à Lisieux après la mort du principal Stéphane Vitel

Ils sont venus déposer quelques fleurs avec émotion. Ce samedi matin encore, ils sont nombreux, ceux qui viennent devant le collège Pierre Simon de Laplace pour rendre hommage à Stéphane Vitel. "Au collège, il voulait qu'on réussisse, donc j'ai voulu faire un geste et déposer une fleur", témoigne un des élèves de l'établissement de Lisieux (Calvados).

"On se dit, ce n'est pas possible", témoigne un habitant voisin du collège, "on se dit 'qu'est-ce qui se passe', du coup on ne comprend pas".