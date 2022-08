REPORTAGE - Passeports en attente : ces escrocs promettent d'accélérer la procédure pour 200 euros

Selon Jérome Notin, directeur général de Cybermalveillance, les escrocs identifient leurs victimes via leurs messages de détresse. "C'est assez simple sur les réseaux sociaux, à travers des mots clés, de pouvoir identifier les publications des gens." Difficile d'évaluer l'ampleur de ce phénomène. Si vous attendez un passeport, la meilleure solution reste peut-être de prendre votre mal en patience.

Pour rappel, concernant toutes les demandes de titres sécurisés, il existe un seul site officiel et gratuit : ants.gouv.fr. L’agence nationale est également présente sur Twitter, LinkedIn et Facebook, et uniquement sur ces plateformes.