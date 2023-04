REPORTAGE - En immersion avec les gendarmes du PSIG

C'est l'heure du premier brief de la nuit pour six des gendarmes du Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie, dont une femme de 25 ans. Présente à l'esprit de chacun, l'attaque dont des collègues de l'Allier ont récemment été la cible. Le quotidien du peloton : des interpellations difficiles, comme celle que l'on voit répéter à l'entraînement. Cette fois, il ne s'agit que d'un exercice : un individu est retranché avec son fusil, tandis que le peloton se déploie pour boucler l'immeuble. La colonne s'engage à l'intérieur du bâtiment pour tenter de maîtriser l'homme armé.