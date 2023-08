"J'ai peur, mais je n'ai pas d'autre solution" : après le naufrage dans la Manche, les migrants toujours déterminés à traverser

Malgré les drames à répétition, les migrants restent accrochés à l'idée de gagner l'Angleterre. Dans le camp visité par notre équipe près de Calais, ils sont sous le choc. "On voulait partir aussi, mais on n'a pas réussi", témoigne l'un d'eux. "On était partis acheter quelque chose au supermarché et quand on est revenus, on a raté le bateau. Nous retenterons encore une fois ", assure-t-il dans le reportage en tête de cet article. Ils sont Kurdes, Irakiens ou encore Afghans. Tous se sentent concernés par la mort de six de leurs compagnons dans le naufrage de samedi.