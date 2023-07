REPORTAGE - "Le terrain, il faut l'occuper" : 24 heures aux côtés du maire de Montluçon

Dimanche soir, avant l'entrée en vigueur du couvre-feu, le maire a continué à sillonner la ville, à la rencontre de ses habitants, tous surpris par le degré de violence et l'ampleur des dégâts. "Le terrain, il faut l'occuper", souligne-t-il. Ce lundi, il a multiplié les contacts et les visites, notamment auprès des associations, à la rencontre de "l'écosystème local, qu'on peut arriver à comprendre si on se plonge dedans". Une vigilance particulière sera maintenue en vue des festivités du 14 juillet prochain.