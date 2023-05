REPORTAGE - Teknival sauvage : le casse-tête sanitaire pour gérer 23.000 personnes

Comme lui, environ 55 bénévoles sont mobilisés jour et nuit pour assister les 23.000 participants rassemblés sur le site. Sept blessés ont été évacués dans la nuit de vendredi. "Il y a toujours ce risque avec l'alcool et les stupéfiants. On a trouvé des solutions. On a posté des véhicules et on laisse trois secouristes dans chaque véhicule", confie Anthéa Obama, cheffe d'équipe du dispositif de la Sécurité civile.