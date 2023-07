REPORTAGE - À bord avec la brigade nautique : en mer aussi, les excès de vitesse sont verbalisés

La peine maximale encourue s'élève à 150.000 euros d'amende et un an de prison pour certaines infractions, mais la patrouille fait surtout de la prévention. En plus de vérifier le permis et les papiers du bateau, la brigade nautique s'assure que les équipements obligatoires sont à bord. Si gilet de sauvetage, extincteur ou fusée de détresse manquent sur le bateau, les plaisanciers risquent une amende de 1500 euros.