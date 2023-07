REPORTAGE - Aéroports : où partent vos bagages avant l'embarquement ? Plongez au cœur d'une zone secrète

Après le labyrinthe de tapis, des agents réceptionnent les bagages pour les ranger dans un chariot. Le lieu dans lequel se trouvent les valises à ce point d'étape, s'appelle "la galerie". En période estivale, ce dernier ressemble à une fourmilière en pleine effervescence. Et pour cause : rien qu'à Orly, l'été, 30.000 bagages y transitent. "On traite essentiellement les départs jusqu'au 10-15 août et après on aura les retours où on aura beaucoup d'activité", explique Eddy Machelard, chef d'équipe en galerie au sein de l'entreprise d'assistance au sol Alyzia.

"C'est la période la plus chargée de l'année, si on n'a pas eu de dysfonctionnement sur cet été c'est qu'on a rempli le contrat", abonde Baptiste Faucherand.