VIDÉO - Échirolles : la mairie lance un appel aux dons après le cambriolage au Secours populaire

L'incompréhension et la colère gagnent les habitants d'Échirolles, près de Grenoble, après le cambriolage d'un entrepôt du Secours populaire. Le montant du préjudice s'élève à 400.000 euros. Un appel à la solidarité a été lancé pour venir en aide aux 30.000 bénéficiaires.

À perte de vue, des cartons éventrés de vêtements, de jouets, le sol se distingue à peine. "C'est un saccage, c'est au-delà d'un cambriolage", souffle Nabil Chetouf, secrétaire général du Secours populaire français, Fédération de l'Isère. Le plus grand stock de dons non alimentaires du Secours populaire, en Isère, a été pillé, vandalisé. Près de 24 heures après les faits, Nabil Chetouf peine encore à y croire. Au soir du samedi 23 décembre 2023, il est alerté par la police de la présence d'un véhicule suspect aux abords de l'entrepôt.

Qu'allons-nous dire à toutes les familles que nous accompagnons ! Nabil Chetouf, secrétaire général du Secours populaire français, Fédération de l'Isère

Il estime le montant des dégradations à 420.000 euros. "Qu'allons-nous dire à toutes les familles que nous accompagnons", s'inquiète-t-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Ces dons étaient destinés à plus de 30.000 bénéficiaires dans le département. Dans les rues d'Échirolles, ce lundi 25 décembre, consternation et colère en apprenant la nouvelle. "S'attaquer à des pauvres gens, il n'y a plus de limite", n'en revient pas une passante.

Dans le quartier, ce n'est pas la première fois. En face du Secours populaire, le camion d'un grossiste a, lui aussi, été vandalisé il y a trois semaines. "Les vols se multiplient, que soit le Secours Populaire ou d'autres organisations humanitaires", déplore-t-il. En pleine période des fêtes, la ville a décidé de se mobiliser pour aider l'association. La mairie lance un appel aux dons. Elle assure qu'une urne au profit des bénéficiaires du Secours populaire sera installée au sein de l'Hôtel de Ville.

Par ailleurs, une enquête est en cours pour identifier les auteurs des dégâts. Ils risquent cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende.