VIDÉO - "Tu trouveras toujours ta dose" : enquête sur le trafic de drogue à Grenoble

"Il n'y a rien de plus facile que de se fournir". Enzo, 30 ans, est artisan et père de famille. À la tombée de la nuit, il sait exactement où se rendre à Grenoble pour acheter son cannabis. "On va sur un point de vente, on est guidé, comme quand tu achètes un téléphone ou une pomme, c'est à peu près pareil", confie-t-il anonymement dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "Et si c'était plus difficile, il y aurait moins de consommateurs ?", questionne notre journaliste sur place. "C'est sûr", répond-il spontanément.

À Grenoble, il existe des dizaines de points de deal. Nos équipes se sont rendues dans l'un d'entre eux. Dans la cage d'escalier de l'immeuble, on peut voir des détritus entassés, joncher le sol. L'endroit est tenu par Marvin, 15 ans, qui le gère pour payer sa propre dose de cannabis. Il voit défiler, jours et nuits, toute sorte de clients : "Il y a de tout (...). Quand ils sont petits petits, on ne prend pas. On prend à partir de 14, 15 ans", détaille-t-il.