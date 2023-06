"Ils ne parlaient à personne" : après la mort par balle d'une fillette dans le Finistère, les habitants se confient sur le suspect

Le hameau de Saint-Herbot, situé sur la commune de Plon"vez-du-Faou dans les monts d'Arrée (Finistère), est toujours sous le choc. Samedi 10 juin au soir, vers 20h, un individu a ouvert le feu sur une famille de la commune, tuant une fillette de 11 ans, et blessant grièvement son père, toujours entre la vie et la mort dimanche soir. La mère de famille, elle, n'a été que légèrement blessée et la seconde fille de 8 ans n'a pas été touchée. C'est elle qui a donné l'alerte en se réfugiant chez une voisine.

Selon les premiers éléments de l'enquête, "le voisin des victimes, un retraité de nationalité néerlandaise, âgé de 71 ans, a surgi soudainement, armé d'une arme à feu" et a tiré sur la famille qui était dans le jardin. D'après le parquet, si les motifs de ce drame ne sont pas encore connus, "il apparaîtrait qu’un conflit opposerait depuis plusieurs années les deux voisins à propos d’une parcelle de terrain jouxtant les deux propriétés".