REPORTAGE - Inondations du Pas-de-Calais : les gendarmes patrouillent dans les villages évacués

Ces gendarmes sillonnent les rues de ce quartier de Guînes (Pas-de-Calais) pour identifier les maisons inhabitées. Dans ce qui est désormais un immense marécage, à la suite des fortes pluies, beaucoup d'habitants ont dû abandonner leurs maisons à contrecœur. Cette situation pourrait favoriser les cambriolages, et les gendarmes redoublent de vigilance. "On est là 24h/24, on fait les contrôles de zones, on prend contact avec la population", explique l'adjudant-chef Sébastien Quenu au micro de TF1, dans le reportage en tête de cet article.