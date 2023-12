VIDÉO - Marchés de Noël, festivals... Les grands événements de décembre sous surveillance

Cinq jours après l'attaque terroriste à Paris, les mesures de sécurité ont été renforcées autour des grands événements du mois de décembre. Comme à Strasbourg où des drones vont surveiller le marché de Noël, tandis qu'à Lyon, 1200 policiers vont assurer la surveillance de la Fête des lumières.

Comme chaque année, le marché de Noël de Strasbourg risque de battre des records de fréquentation. La préfecture du Bas-Rhin a donc décidé de renforcer la sécurité. Résultat : il y a davantage de patrouilles, de fouilles et des points de filtrage à chaque entrée.

400 CRS à Strasbourg

Plus de trois millions de visiteurs sont attendus, alors la présence policière rassure les touristes. D'autant que l'attaque terroriste perpétrée en 2018 est encore dans tous les esprits. "Vu ce qu'on a vécu il y a quelques années à Noël, c'est vraiment une bonne idée", se réjouit une passante dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Un couple renchérit : "C'est normal qu'ils sécurisent. On est des familles, on a des enfants, on n'a pas envie d'être bousculés par un effet de foule ou qu'il y ait un malade qui sorte une arme devant nous", dit-il. Sur le marché de Noël, un millier d'agents sont donc mobilisés, dont 400 CRS et gendarmes mobiles, et 450 caméras de vidéosurveillance installées dans toute la ville.

Tout est paré pour répondre à toute éventualité. Fabienne Bussio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes

À Lyon, l'événement le plus attendu est la Fête des lumières, dont le coup d'envoi est donné ce jeudi 7 décembre. Les policiers sont en place avec un quadrillage des rues et un dispositif anti-voiture bélier. "Tout est paré pour répondre à toute éventualité pour que ce soir et tous les autres soirs qui vont suivre, ce soit une fête et ça restera une fête", assure Fabienne Bussio, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tout, 1200 agents sont mobilisés avec des policiers nationaux, mais aussi municipaux, des agents de sécurité privée et du personnel d'accueil pour orienter la foule.

La foule est également surveillée de près dans la capitale, avec de nombreuses patrouilles de police, notamment devant les grands magasins et les sites touristiques où se pressent les visiteurs. Le dispositif doit monter en puissance jusqu'aux fêtes de fin d'année.