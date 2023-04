REPORTAGE - Nice : au cœur d'un quartier gangréné par le trafic de drogue

En plein après-midi, des jeunes armés de ce qui semble être une kalachnikov et un pistolet automatique sur ce qu'ils considèrent comme leur territoire. La vidéo date de fin mars. Des armes, un habitant interrogé par le 20H de TF1, dans la vidéo visible en tête de cet article, en voit presque toute la semaine. "Tout autour de mon bâtiment, il n'y a que ça : que des points de deal, ça tire pour un rien... La semaine dernière, ça a tiré samedi matin, le soir aussi à 21h. Il y a en un qui a mis son arme en l'air et qui a tiré", déplore-t-il à visage caché. Et de nous montrer, depuis sa fenêtre, des jeunes de "12-13 ans, des guetteurs". "On est au milieu du problème, mais nous on y est pour rien."

La famille de cet homme aimerait quitter ce quartier de Nice, pourtant tranquille en apparence : les barres d'immeubles ont été démolies et plus de 200 millions d'euros ont été investis après des décennies d'abandon. Le trafic de drogue y a toujours existé, mais il est de moins en moins caché. "On le voit tous les jours. Mais on s'en occupe pas. Parce que sinon, ça poserait beaucoup de problèmes, et on a tous des femmes, des enfants. Donc on vit avec", confie un autre.