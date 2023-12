REPORTAGE - "On n'avait jamais vu ça" : le trafic de gaz hilarant touche désormais les campagnes

Le phénomène de gaz hilarant ne touche plus uniquement les grandes agglomérations. Les zones rurales, comme à Casseneuil dans le Lot-et-Garonne, ne sont pas épargnées. La loi interdit aux mineurs d'en acheter mais l'interdiction est largement détournée.

Casseneuil en est un village paisible d'un peu plus de 2000 habitants. Pourtant, depuis plusieurs semaines, la mairie doit intervenir régulièrement pour nettoyer le parking de cette entreprise. Comme ce matin du 27 décembre, on y a découvert une bonbonne de protoxyde d'azote, utilisée normalement dans la pâtisserie pour faire fonctionner des siphons à Chantilly, par exemple. Certains jeunes en détournent l'utilité et respirent ce gaz.

J'ai du mal à comprendre qu'on puisse s'amuser avec quelque chose d'aussi dangereux. Marie-Laure Grenier, maire (SE) de Casseneuil (Lot-et-Garonne)

Quelques semaines plus tôt, une quarantaine de bonbonnes ont été retrouvées sur ce même parking. "Y en avait plein dans les buissons, dans les ronces, partout en fait, rapporte Marie-Laure Grenier, maire (SE) de Casseneuil (Lot-et-Garonne). J'ai du mal à comprendre qu'on puisse s'amuser avec quelque chose d'aussi dangereux." Et l'élue craint de voir la situation se répéter : "On n'avait jamais vu ça sur la commune, c'est la première fois. On a l'impression que ce qui pouvait toucher des métropoles arrive chez nous, ça se disperse avec les réseaux sociaux."

Des réseaux sociaux permettent aux lycéens des villages alentours de se fournir facilement. Si l'on commande plusieurs bonbonnes, le vendeur se déplace même dans les petites communes pour la transaction. Rares sont les élèves qui acceptent de témoigner devant notre caméra. L'un d'entre eux témoigne de façon anonyme. "Ça s'achète facilement sur Snapchat. Maintenant, il y a des comptes de livraison donc c'est assez facile", dit-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Cet élève consomme deux à trois bombonnes par soirée. Un budget qui dépasse les 100 euros. "Ça ne dure pas longtemps, c'est ça qui nous incite à en refaire et refaire jusqu'à ne plus s'arrêter. Quand j'en fait beaucoup, je commence à avoir froid; mon corps tremble", décrit-il.

Le gaz hilarant peut-être très dangereux pour la santé, comme nous l'avions révélé dans cette enquête. Chérif, devenu paraplégique, avait même témoigné dans notre émission Sept à huit sur les ravages provoqués par ce gaz. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, certains jeunes vont jusqu'à perdre l'équilibre ou se retrouvent comme paralysé. "Je n'arrive pas à bouger les jambes, je ne les sens plus...", témoigne un jeune dans une vidéo filmée et diffusée sur un réseau social.

La vente est interdite aux mineurs, il est pourtant très simple d'en trouver sur Internet. À 30 euros le paquet de petites cartouches, 70 euros pour les grandes bonbonnes. Certains fabricants proposent même du gaz aromatisé. Aujourd'hui, les réseaux de trafiquants se sont emparés de ce nouveau marché qui s'étend désormais dans les métropoles comme à la campagne. "Dans les saisies qui ont pu être opérées, on ne parle pas seulement de quelques cartouches, on parle de dizaines de tonnes parfois. Il s'agit de lutter contre quelque chose qui est devenu un véritable fléau", alerte Frédéric Laissy, contrôleur général, chef du service d'information et de communication de la police nationale (SCIOP). Vendre du protoxyde d'azote et en faire de la publicité auprès de mineurs peut être sanctionné d'une amende allant jusqu'à 15.000 euros.