REPORTAGE - Police scientifique : comment les experts des micro-traces enquêtent sur les scènes de crime

Dans une enquête, même un objet du quotidien peut devenir un indice précieux. C'est le cas du jean présenté dans le reportage en tête de cet article. Ici, il s'agit du vêtement porté par un piéton violemment percuté par une voiture. Les scientifiques de l'unité micro-traces du Laboratoire de police scientifique de Paris vont analyser le vêtement sous toutes les coutures.

À l'œil nu, rien ne semble visible sur ce pantalon. Et pourtant, à y regarder de plus près, un tout petit fragment noir est resté attaché au jean. La cheffe du service chimie de la section, Aurélie, revêt sa blouse, sa charlotte et ses gants oranges pour retirer à la pince cet élément. Il s'agit d'un micro éclat de peinture de voiture, un élément clé issu de la carrosserie du véhicule impliqué dans l'accident.

Pour réussir à repérer de si petits éléments, les experts de cette unité se doivent d'être minutieux, et surtout patients. "Sur un seul vêtement, on peut passer facilement une demi-heure ou une heure. Il s'agit vraiment de ne pas passer à côté de la trace et de l'indice important pour l'enquête", explique Aurélie au micro de TF1.